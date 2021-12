Anzio | Natale solidale | oltre 200mila euro di buoni spesa ai cittadini bisognosi

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 25 dicembre 2021)– Con l’erogazione dei, prosegue l’impegno del sindaco di, Candido De Angelis, dell’assessore alle politiche sociali, Velia Fontana, della Commissione politiche sociali, guidata dal Consigliere Comunale, Matteo Silani e dell’Amministrazione Comunale tutta, per far fronte all’emergenza economica di molte famiglie del territorio, accentuata dalla pandemia. “Si tratta di una nuova misura sociale pari a circa 210.000complessivi, – afferma il sindaco, Candido De Angelis – finalizzata a dare continuità all’azione amministrativa di questi anni ed a prestare un supporto concreto a tante famiglie, per l’acquisto di generi alimentari, di prima necessità e di medicinali“. I, pari a 300,00per un nucleo familiare ...