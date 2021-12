Anziano uccide la moglie nella notte vigilia Natale

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 25 dicembre 2021) Un ottantenne della zona di Amelia è stato arrestato per avere ucciso la, coetanea, con un colpo d'arma da fuocoloro abitazionetra il 24 e il 25 dicembre. Omicidio volontario il reato del quale è accusato. Il procuratore di Terni Alberto Liguori ha parlato con l'ANSA di un delitto legato "alla disperazione". "Un dramma umano dovuto alla malattia", ha aggiunto. Secondo quanto si è appreso la donna era gravemente malata. Su quanto successo sono in corso accertamenti dei carabinieri. In particolare per stabilire se l'uomo abbia agito solo di sua iniziativa o in qualche modo sollecitato dalla