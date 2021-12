Anziano uccide la moglie malata la vigilia di Natale Il pm | ' Delitto legato alla disperazione'

(Di sabato 25 dicembre 2021) Femminicidio anella notte della. Accade ad Amelia, in Umbria, dove un ottantenne è stato arrestato per avere ucciso la, coetanea, con un colpo di arma da fuoco nella loro ...

L'è accusato di omicidio volontario. Secondo quanto si è appreso la donna era gravemente malata . Il procuratore di Terni Alberto Liguori ha parlato con l'ANSA di un delitto legato 'alla ...17.30moglie gravemente malata Un ottantenne è stato arrestato per avere ucciso la moglie coetanea con un colpo d'arma da fuoco nella loro abitazione nei pressi di Amelia (Terni) nella notte ...Con un colpo di pistola ha ucciso la moglie e ora è stato arrestato. Il femminicidio è avvenuto nella notte nella zona di Amelia, in provincia di Terni. Un delitto che, nelle parole del procuratore Al ...Un uomo di 80 anni , medico chirurgo in pensione , ha ucciso la moglie malata di Alzheimer la notte di Natale, quindi tra il 24 e il 25 ...