Advertising

edisonpaviles1 : RT @MediasetTgcom24: Anziana travolta e uccisa da una moto sulle strisce pedonali a Milano #milano - MediasetTgcom24 : Anziana travolta e uccisa da una moto sulle strisce pedonali a Milano #milano - ilmilanesenews : Nella mattinata di lunedì 20 dicembre una signora anziana di 80 anni è stata vittima di un incidente a Lacchiarella… - LiguriaOggi : Anziana di 90 anni travolta da un’auto ad Albaro - iltirreno : L’anziana finì a terra perché fu travolta da un cane mentre passeggiava, il 13 marzo del 2019. Tuttavia i medici ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziana travolta

MilanoToday.it

commenta Una donna di 75 anni è statae uccisa da una moto mentre venerdì sera stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Buccinasco a Milano. L'incidente è avvenuto verso le 18, a investire la donna è stato un ...Genova - Grave incidente, questa mattina, nell'elegante quartiere di Albaro. Un'di 90 anni è statada una vettura mentre attraversava la strada in via De Gasperi, in circostanze ancora tutte da chiarire. L'è stata scaraventata a terra e subito sono ...Verso le 9.30 stava attraversando fuori dalle strisce all'altezza del civico 600 di corso inglesi quando un motorino condotto da un 17enne lo ha investito ...Non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati nell’impatto con un furgone l’87enne investito martedì pomeriggio sulla Statale Adriatica, mentre attraversava la strada sopra le strisce pedonali. Vittor ...