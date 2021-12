Anticipazioni cast Beautiful 2022 | chi saluta e chi arriva

(Di sabato 25 dicembre 2021) Anche nelnon mancheranno sorprese aa cominciare dal. Ci saranno di protagonisti del passato, dei nuovi ingressi ma anche delle improvvise uscite di scena: uno di questi si chiama Vinny Walker ed è il miglior amico di Thomas… Anno nuovo, personaggi nuovi a. Il primo tra questi si chiama Vinny Walker. Di lui si sa che è il miglior amico di Thomas. Il ragazzo entrerà in scena quando sarà coinvolto nello scambio del risultato del test di paternità fatto da Steffy. Così il figlio risulterà essere di Liam… Un modo per rivelare la notte di passione che c’è stata ancora tra i due che in comune hanno già una bellissima bambina, Kelly. In realtà il vero papà del secondo figlio di Steffy è Finn. A fare in modo che la verità venga allo scoperto ci pensa proprio Thomas. Ma c’è anche un dramma nel ...

Advertising

ParliamoDiNews : Beautiful anticipazioni cast 2022: chi esce di scena e chi resta #beautiful #anticipazioni #cast #esce #scena… - infoitcultura : Blanca, seconda stagione: quando inizia, trama, cast e anticipazioni - BlackTristan : @rebelich_ - delpyanna_ : @FeliceSalvati2 - telodogratis : Un professore, seconda stagione: quando inizia, trama, cast e anticipazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni cast

Chi sono i personaggi di Beautiful che il pubblico di Canale 5 saluterà nel 2022 ? È possibile fare un quadro della situazione tenendo conto di ciò che è accaduto nel corso delle puntate andate in ...film CHRISTMAS AT THE PALACE, in onda venerdì 24 dicembre alle 14,45 su Canale 5 Oggi pomeriggio, 24 dicembre, Canale 5 manda in onda dopo Beautiful e Una vita il film di genere 'romance'...Scopriamo le anticipazioni del cast 2022 di Beautiful, Il pubblico di Canale 5 vedrà volti già noti e anche alcuni nuovi ...Il pubblico di Canale 5 non solo riaccoglierà dei volti protagonisti del passato, ma dovrà salutare alcuni personaggi ...