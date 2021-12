Ancora niente rinnovo per Insigne: si inserisce anche il Bayern Monaco! (Di sabato 25 dicembre 2021) Uno dei casi da risolvere in casa Napoli è quello legato al rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro è in scadenza di contratto e l’accordo per il prolungamento è Ancora lontano: ecco perché altri club si stanno avvicinando all’attaccante, alcuni dei quali davvero importanti. FOTO: Getty – Insigne Napoli Infatti, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, in Italia Lazio e Inter hanno chiesto informazioni all’entourage di Insigne, mentre all’estero il Bayern Monaco e soprattutto il Tottenham ci stanno facendo più di un pensiero. L’intenzione di Insigne, comunque, sarebbe quella di restare all’ombra del Vesuvio, così come la società vorrebbe tenerlo, ma a cifre più contenute di quelle richieste dal capitano. Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 dicembre 2021) Uno dei casi da risolvere in casa Napoli è quello legato aldi Lorenzo. Il capitano azzurro è in scadenza di contratto e l’accordo per il prolungamento èlontano: ecco perché altri club si stanno avvicinando all’attaccante, alcuni dei quali davvero importanti. FOTO: Getty –Napoli Infatti, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, in Italia Lazio e Inter hanno chiesto informazioni all’entourage di, mentre all’estero ilMonaco e soprattutto il Tottenham ci stanno facendo più di un pensiero. L’intenzione di, comunque, sarebbe quella di restare all’ombra del Vesuvio, così come la società vorrebbe tenerlo, ma a cifre più contenute di quelle richieste dal capitano.

