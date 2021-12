Amelia. Il cardiologo Roberto Pacifici ha ucciso la moglie Emanuela Rompietti

(Di sabato 25 dicembre 2021) Tragedia familiare ad(Terni). Ilin pensione(80 anni) hala(80 anni), ex insegnante. Il femminicidio è avvenuto nella villetta della coppia in strada Sant’Angelo. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri dicon il coordinamento della Procura della Repubblica di Terni. In base ad una prima ricostruzioneavrebbe agito perché non riusciva più a sopportare le condizioni di salute della, malata; dopo il delitto l’uomo avrebbe manifestato l’intenzione di togliersi la vita ma grazie all’intervento del figlio di 45 anni è stato possibile fermarlo in tempo. Il ...

