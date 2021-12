Allerta meteo gialla dalla mezzanotte: domani temporali e raffiche di vento (Di sabato 25 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di Allerta meteo valido a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, domenica 26 dicembre su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4, 7 e 8 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento). Si prevedono precipitazioni sparse, rovesci o temporali, puntualmente anche intensi, soprattutto a partire dal pomeriggio di domani. Venti moderati sud-occidentali, con temporanei forti rinforzi, soprattutto nel pomeriggio-sera, e con possibili raffiche nei temporali. Dal punto di vista del rischio idrogeologico sono segnalati fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, inondazioni, frane e caduta ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso divalido a partiree fino alle 23.59 di, domenica 26 dicembre su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4, 7 e 8 (Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 7: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento). Si prevedono precipitazioni sparse, rovesci o, puntualmente anche intensi, soprattutto a partire dal pomeriggio di. Venti moderati sud-occidentali, con temporanei forti rinforzi, soprattutto nel pomeriggio-sera, e con possibilinei. Dal punto di vista del rischio idrogeologico sono segnalati fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, inondazioni, frane e caduta ...

