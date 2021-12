All Together Now, Rita Pavone fa una dichiarazione forte: “Ci hanno schiaffeggiato …” (Di sabato 25 dicembre 2021) Oggi 25 novembre andrà in onda una puntata speciale di All Together Now dove i protagonisti non saranno i soliti concorrenti che siamo abituati a vedere in ogni puntata ma i bambini. Rita Pavone, uno dei giudici della trasmissione insieme ad Anna Tatangelo, Francesco Renga e J Ax, ha speso delle parole incredibili e grintose, come è nel suo stile, per parlare di questi bravissimi bambini. Vediamo cosa ha detto. Rita Pavone euforica per i bambini protagonisti di All Together Now: “Ci hanno schiaffeggiato, che voci” Stasera, alle 21.30, su canale 5, andrà in onda una puntata speciale di All Together Now, speciale perché i concorrenti saranno i bambini, infatti, per l’occasione il programma ha aggiunto al suo solito nome, ... Leggi su baritalianews (Di sabato 25 dicembre 2021) Oggi 25 novembre andrà in onda una puntata speciale di AllNow dove i protagonisti non saranno i soliti concorrenti che siamo abituati a vedere in ogni puntata ma i bambini., uno dei giudici della trasmissione insieme ad Anna Tatangelo, Francesco Renga e J Ax, ha speso delle parole incredibili e grintose, come è nel suo stile, per parlare di questi bravissimi bambini. Vediamo cosa ha detto.euforica per i bambini protagonisti di AllNow: “Ci, che voci” Stasera, alle 21.30, su canale 5, andrà in onda una puntata speciale di AllNow, speciale perché i concorrenti saranno i bambini, infatti, per l’occasione il programma ha aggiunto al suo solito nome, ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Sabato 25 dicembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento con “ #AllTogetherNow – Kids ” @m_hunziker #JAx… - sverza : @fedelambert1 E quanti euro al giorno per i malati COVID? 'È una bufala per farsi i soldi..' medici di tutto il mon… - AnnaMancini81 : All together now kids, lo speciale di Natale condotto da Michelle Hunziker: dove, quando, info - MartinRua : ????“…è che dava un tono all’ambiente” Regalo del secolo ???? ????“…it really tied the room together” Present of the cen… - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #25dicembre #programmitv #staseraintv #nataleintv #Ascoltitv Iscriviti… -