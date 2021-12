ALL TOGETHER NOW KIDS: UNA MAGICA SERATA CON MICHELLE HUNZIKER E TANTI BAMBINI (Di sabato 25 dicembre 2021) La sera di Natale, sabato 25 dicembre, in prima SERATA su Canale 5 appuntamento con “All TOGETHER Now – KIDS”. Padrona di casa dello speciale del game-show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy, MICHELLE HUNZIKER. Sul palco di “All TOGETHER Now – KIDS” 15 BAMBINI, tra i 6 e i 12 anni, saranno protagonisti di altrettante esibizioni, interpretando i più grandi successi della musica italiana e internazionale. Al termine della performance ogni bambino riceverà un dono: un buono valido per l’acquisto di prodotti utili alla loro formazione culturale. Le esibizioni saranno commentate e valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra canTANTI, esperti del ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 25 dicembre 2021) La sera di Natale, sabato 25 dicembre, in primasu Canale 5 appuntamento con “AllNow –”. Padrona di casa dello speciale del game-show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy,. Sul palco di “AllNow –” 15, tra i 6 e i 12 anni, saranno protagonisti di altrettante esibizioni, interpretando i più grandi successi della musica italiana e internazionale. Al termine della performance ogni bambino riceverà un dono: un buono valido per l’acquisto di prodotti utili alla loro formazione culturale. Le esibizioni saranno commentate e valutate dalla giuria vip: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra can, esperti del ...

