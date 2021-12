All Together Now Kids stasera 25 dicembre in tv su Canale 5: chi sono i piccoli concorrenti, giudici e cosa si vince (Di sabato 25 dicembre 2021) Sera di Natale magica su Canale 5 con All Together Now in versione ‘Kids’, lo show condotto da Michelle Hunziker che ora vede come protagonisti tanti piccoli e talentuosi cantanti. Ben 15 bambini che saliranno sul palco e si esibiranno di fronte ai giudici e al ‘temuto’ Muro Umano. All Together Now Kids 25 dicembre in tv: chi sono i bimbi sono 15 i bambini protagonisti di ‘All Together Now Kids’: Samuele Paolo Abbondante (9 anni, di San Potito Ultra); Samuele Baglivo (8 anni, di Cutrofiano); Massimo Cerni (11 anni, di Cerveteri); Victoria Cosentino (9 anni, di S.Andrea Apostolo dello Jonio); Emanuela Daidone (8 anni, di Partinico); Zac Efren Bunnao Domingo (12 anni, Torino); Carlo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 dicembre 2021) Sera di Natale magica su5 con AllNow in versione ‘’, lo show condotto da Michelle Hunziker che ora vede come protagonisti tantie talentuosi cantanti. Ben 15 bambini che saliranno sul palco e si esibiranno di fronte aie al ‘temuto’ Muro Umano. AllNow25in tv: chii bimbi15 i bambini protagonisti di ‘AllNow’: Samuele Paolo Abbondante (9 anni, di San Potito Ultra); Samuele Baglivo (8 anni, di Cutrofiano); Massimo Cerni (11 anni, di Cerveteri); Victoria Cosentino (9 anni, di S.Andrea Apostolo dello Jonio); Emanuela Daidone (8 anni, di Partinico); Zac Efren Bunnao Domingo (12 anni, Torino); Carlo ...

