Alfa Romeo - "Il meglio deve ancora venire: sarà elettrizzante"... e spunta la Tonale (Di sabato 25 dicembre 2021) L'Alfa Romeo fa un piccolo regalo di Natale agli appassionati pubblicando alcuni teaser della Tonale in veste definitiva. Certo, vanno cercati tra i fotogrammi di un video su Twitter, ma sono pur sempre importanti per immaginare il futuro del Biscione. Le prime immagini della Tonale definitiva. Jean-Philippe Imparato ha pubblicato un filmato celebrativo dei suoi primi 11 mesi alla guida dell'Alfa Romeo e nelle immagini rivediamo alcuni dei momenti chiave: le serie speciali di Giulia e Stelvio, la Giulia GTAm, l'impegno in Formula 1, la partecipazione alla Mille Miglia. In coda c'è spazio per parlare di un futuro che si prospetta "elettrizzante". Proprio qui, quasi in penombra, si scorge la Tonale con le sue luci a Led anteriori a tre elementi scomposti ... Leggi su quattroruote (Di sabato 25 dicembre 2021) L'fa un piccolo regalo di Natale agli appassionati pubblicando alcuni teaser dellain veste definitiva. Certo, vanno cercati tra i fotogrammi di un video su Twitter, ma sono pur sempre importanti per immaginare il futuro del Biscione. Le prime immagini delladefinitiva. Jean-Philippe Imparato ha pubblicato un filmato celebrativo dei suoi primi 11 mesi alla guida dell'e nelle immagini rivediamo alcuni dei momenti chiave: le serie speciali di Giulia e Stelvio, la Giulia GTAm, l'impegno in Formula 1, la partecipazione alla Mille Miglia. In coda c'è spazio per parlare di un futuro che si prospetta "". Proprio qui, quasi in penombra, si scorge lacon le sue luci a Led anteriori a tre elementi scomposti ...

Advertising

66Alfa_Romeo : @JPImparato @alfa_romeo Messieurs Imparato voglio sperare che tutti questi grandi progetti in Alfa potranno vedere… - carlorodrigogu2 : RT @Car_Gallery_: Alfa Romeo Giulia (Koshi Group Modifications) #AlfaRomeo #alfaromeogiulia #alfaromeoracing #Alfa_Romeo #SportCars #Exotic… - saab007 : RT @PremVitesse: Un piccolo regalo da parte di #AlfaRomeo per per i suoi appassionati. Nel video pubblicato su Twitter dall’Azienda di #Are… - Claudio_11_1987 : RT @AROCeastmids: Both barrels. Alfa Romeo Giulia GTAm. - Car_Gallery_ : Alfa Romeo TZ3 Corsa #AlfaRomeo #SportCars #ConceptCars -