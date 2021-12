Alessandro Verdolini vuota il sacco su Andrea Nicole | già sapeva tutto

(Di sabato 25 dicembre 2021)in una recente intervista è tornato a parlare della storia di: ecco che cosa ha detto al riguardo.-AltranotiziaNelle ultime puntate di Uomini e Donne,si è presentata in studio con Ciprian facendo capire così che aveva fatto la sua scelta. Il punto della questione, da cui è poi scoppiata una vera e propria polemica in questi giorni, è che la tronista e il corteggiatore non hanno detto nulla alla redazione. Il ragazzo si sarebbe presentato la sera prima a casa di lei e senza avvisare nessuno, l’avrebbe fatto salire su. Avrebbero trascorso la notte insieme e l’indomani sarebbero arrivati insieme al noto programma. ...

Lui a un'eventuale proposta: "Sarei un bugiardo a dire no". Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, l'ex corteggiatore Alessandro Verdolini si è raccontato a MondoTv 24.