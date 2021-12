Aldo, Giovanni e Giacomo, sapete che lavoro facevano prima del successo? Non indovinereste mai (Di sabato 25 dicembre 2021) Aldo, Giovanni e Giacomo formano un trio comico davvero incredibile, ma vi siete mai chiesti cosa facevano prima del successo? Non indovinereste mai. Davvero incredibili, vero? Stiamo parlando proprio di loro: Aldo, Giovanni e Giacomo! Iniziata intorno agli anni ’90, la loro carriera ha immediatamente preso il volo. Tanto è vero che, ad oggi, il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 25 dicembre 2021)formano un trio comico davvero incredibile, ma vi siete mai chiesti cosadel? Nonmai. Davvero incredibili, vero? Stiamo parlando proprio di loro:! Iniziata intorno agli anni ’90, la loro carriera ha immediatamente preso il volo. Tanto è vero che, ad oggi, il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

bchanlix : @from_soph AIUTO neanche io sapevo fossi italiana?? aldo giovanni e giacomo sunbaenim <33 - from_soph : @bchanlix (a parte io che scopro che sei italiana) aldo giovanni e giacome special stage?????? li stannano i miei nonni - Lixm_Hbokie : RT @bchanlix: immaginate essere in corea accendere la TV e trovarsi in uno show di natale gli skz che cantano winter falls e thunderous chr… - hyunicmaronnfai : RT @bchanlix: immaginate essere in corea accendere la TV e trovarsi in uno show di natale gli skz che cantano winter falls e thunderous chr… - bchanlix : immaginate essere in corea accendere la TV e trovarsi in uno show di natale gli skz che cantano winter falls e thun… -