Alberto Angela | è successo veramente | nessuno se lo sarebbe mai aspettato | notizia incredibile

(Di sabato 25 dicembre 2021)suse lomaima è: ecco di cosa si tratta Siamo sicuri che questasul figlio di Pierovi sconvolgerà.infatti lo sapeva fino a poco fa. Èe forse non se lo aspettava nemmeno lui. Chissà come avrà reagito L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Luci su Napoli e sulla cultura il 25 dicembre: Rai1 e Alberto Angela con 'Stanotte a Napoli' propongono una novità… - TvCircle1 : RT @TvCircle1: '#StanotteANapoli' è il racconto-evento di Alberto Angela per #Rai1 - trinchelino : RT @rosi0878: Promemoria Mangiate e bevete assai ma ricordatevi di Alberto Angela stasera su RAI1 - rosi0878 : Promemoria Mangiate e bevete assai ma ricordatevi di Alberto Angela stasera su RAI1 - miciobigio : @ammaiFiamma @stofregno Alberto Angela sbarbato e strafatto! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Angela

L'apprezzatotorna infatti a condurre Stanotte a? che questa volta lo porterà a spasso dei luogi magici del capolòuogo campano. Da Castel dell'Ovo a Piazza del Plebiscito, passando per ...La sera di Nataleregala a tutti gli italiani un cadeau speciale, si tratta del documentario Stanotte a Napoli. Ecco alcune anticipazioni Arriva la sesta edizione della serie della notti speciali di ...La trasmissione, in questo primo appuntamento, prenderà il via dal Rione Sanità, più precisamente dalle Catacombe di San Gennaro.A Natale su Rai1 fa compagnia al pubblico Alberto Angela con la nuova puntata di Stanotte a... che questa volta lo porterà a spasso per Napoli. Tutto quello che c'è da sapere.