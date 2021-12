Aggiornamento del bollettino del San Pio: tre decessi nel giorno di Natale (Di sabato 25 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Brutte notizie dall’Aggiornamento della situazione dei ricoverati presso l’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Il numero dei ricoverati scende da 42 a 39, si registrano due dimissioni e queste sono frutto del fatto che i due pazienti ricoverati ieri, non sono finiti in area Covid ma in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni. Purtroppo, però, si registrano tre decessi. Si tratta di una 71enne di San Salvatore Telesino, una 73enne di Campagna centro del Salernitano, e un 62enne di Ercolano, cittadina nel Napoletano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Brutte notizie dall’della situazione dei ricoverati presso l’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Il numero dei ricoverati scende da 42 a 39, si registrano due dimissioni e queste sono frutto del fatto che i due pazienti ricoverati ieri, non sono finiti in area Covid ma in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni. Purtroppo, però, si registrano tre. Si tratta di una 71enne di San Salvatore Telesino, una 73enne di Campagna centro del Salernitano, e un 62enne di Ercolano, cittadina nel Napoletano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

