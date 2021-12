Afghanistan | Kabir Haidary e la sua famiglia in salvo a Sanremo Ilfattoquotidiano it raccontò la storia dell’ex collaboratore | “Grazie Italia”

(Di sabato 25 dicembre 2021) Il telefono squilla. È una chiamata via Whatsapp di, cittadino afghano ed ex dipendente a Camp Arena, la basena a Herat, quartier generale del nostro contingente durante la missione Nato in. Di, per dieci anni al lavoro sia nel reparto tecnico che in mensa fino alla cerimonia dell’ammainabandiera l’8 giugno 2021 alla presenza del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini,.it aveva raccontato laall’inizio dell’ottobre scorso. Il Paese del ‘Grande Gioco’ era nel mezzo del caos innescato dal ritorno al potere dei Talebani coinciso con la fuga a gambe levate dell’Occidente. I contatti con lui durante gli ultimi tre mesi sono stati costanti, ma quando, col suo ottimono, inaugura la ...

Advertising

cristinapasque : RT @fattoquotidiano: Afghanistan, Kabir Haidary e la sua famiglia in salvo a Sanremo. - fattoquotidiano : Afghanistan, Kabir Haidary e la sua famiglia in salvo a Sanremo. -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Kabir

Il Fatto Quotidiano

... insieme a Siria, Yemen, Somalia, Iraq, Mali e. È quanto ha reso noto Global Medical ... ad agosto il governatore della Banca Centrale libica, Sadiq al, in qualità di presidente della ...... Omaid Sharifi eMokamel , che nel Galoppatoio dell'ARTiglieria a Torino hanno riprodotto dei ... " un tributo alle giovani ragazze ina cui i talebani hanno impedito di andare a ...The UNSC has exempted senior Taliban leaders from the travel ban for a period of 90 days, i.e. from December 22, 2021, till March 21, 2022.The United Nations Security Council UNSC has exempted Taliban leaders from the travel ban for a period beginning on December 22 2021 and ending on March 21 ...