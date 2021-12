Acerbi non molla la Lazio: «Qui anche nel 2022, anche se la Premier League…» (Di sabato 25 dicembre 2021) Francesco Acerbi ha parlato del suo 2021 e confermato la volontà di non voler abbandonare la Lazio nel mercato di gennaio Quello tra Francesco Acerbi e la Lazio è un rapporto messo in dubbio dagli ultimi giorni di frizioni tra il difensore e la tifoseria biancoceleste. Ai microfoni di Sky Sport il giocatore azzurro ha però ribadito la volontà di restare a Roma malgrado l’imminente calciomercato, ma senza nascondere la sua ammirazione per il campionato inglese. Premier LEAGUE – «Ho avuto l’occasione di andarci a giocare: mi sarebbe piaciuto, perché no. È il campionato più bello, è emozionante giocarci, è sicuramente molto affascinante. Ci sarei andato volentieri. Guardando le partite, anche per l’atmosfera e per come giocano, confrontarsi con quel campionato è molto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 dicembre 2021) Francescoha parlato del suo 2021 e confermato la volontà di non voler abbandonare lanel mercato di gennaio Quello tra Francescoe laè un rapporto messo in dubbio dagli ultimi giorni di frizioni tra il difensore e la tifoseria biancoceleste. Ai microfoni di Sky Sport il giocatore azzurro ha però ribadito la volontà di restare a Roma malgrado l’imminente calciomercato, ma senza nascondere la sua ammirazione per il campionato inglese.LEAGUE – «Ho avuto l’occasione di andarci a giocare: mi sarebbe piaciuto, perché no. È il campionato più bello, è emozionante giocarci, è sicuramente molto affascinante. Ci sarei andato volentieri. Guardando le partite,per l’atmosfera e per come giocano, confrontarsi con quel campionato è molto ...

