A Natale siamo tutti più buoni: il bellissimo gesto di Damiano dei Maneskin (Di sabato 25 dicembre 2021) Lo scorso 14 ottobre un devastante incendio ha distrutto l'Oasi Felina di Pianoro, in provincia di Bologna. Nel rogo hanno purtroppo perso la vita otto gatti che erano ospitati all'interno della struttura. Dopo il disastro, in molti hanno voluto dare una mano all'Oasi Felina, fornendo un sostegno economico in un momento così difficile. Come riportato dalla stessa Oasi Felina, un grande aiuto è arrivato anche da un personaggio ormai diventato celebre. LEGGI ANCHE => I Maneskin invitati a The Voice USA: i fan impazziti per la mise di Damiano – VIDEO Stiamo parlando di Damiano David, il frontman dei Maneskin, che assieme alla sua fidanzata Giorgia Soleri ha voluto garantire un aiuto all'Oasi sotto forma di versamento mensile. Lo ha confermato il presidente della struttura, Antonio Dercenno, che in ...

