7 curiosi modi per celebrare il giorno di Natale nel mondo | tradizioni | leggende e rievocazioni

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 25 dicembre 2021) Dal Sud America al Nord Europa, dai freddi ghiacciai alle spiagge soleggiate, nella varie zone delogni annodiverse animano ildi. Se alcune di queste possono sembrare bizzarre ai nostri occhi, tutte hanno radici, storia e significati connesse alla propria terra, ai quali gli abitanti sono molto legati.in Venezuela: dai pattini a Caracas al “rapimento di Gesù” Il motivo è sconosciuto, ma la capitale venezuelana, Caracas, ildisi trasforma in una pista di pattinaggio a rotelle. La messa mattutina, irrinunciabile per un Paese molto credente come il Venezuela, è una delle motivazioni per cui in molti indossano i pattini a rotelle e raggiungono la chiesa. Per evitare incidenti le strade vengono chiuse al ...