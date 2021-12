26 dicembre: chi era Santo Stefano, il primo martire della Chiesa (Di sabato 25 dicembre 2021) La figura di Santo Stefano è al centro di un culto molto sentito presso i fedeli cattolici, protestanti e ortodossi, ma curiosamente la sua vita è poco documentata dal canone biblico, nonostante si ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 dicembre 2021) La figura diè al centro di un culto molto sentito presso i fedeli cattolici, protestanti e ortodossi, ma curiosamente la sua vita è poco documentata dal canone biblico, nonostante si ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Boga all’#Atalanta: siamo felici che ne parli a Natale chi non ne ha mai parlato fino a pochi giorni fa. Strada sp… - DiMarzio : .@Caracas_FC, alla scoperta di #Akinyoola: El Toro africano capocannoniere in Venezuela - IlContiAndrea : “La cabina di regia giovedì 23 dicembre dovrebbe rendere obbligatorio il #tampone anche per chi è vaccinato per par… - jane_lightwood : RT @chiptizenerased: Vi ricordo che anche quest’anno il servizio di telefono amico rimane disponibile h24 fino al 26 dicembre per chi ha bi… - sdaniela2006 : RT @chiptizenerased: Vi ricordo che anche quest’anno il servizio di telefono amico rimane disponibile h24 fino al 26 dicembre per chi ha bi… -