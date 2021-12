24 Dicembre 2021 – Nuovo attacco jihadista al confine tra Niger e Burkina Faso. Cile da febbraio apre alla quarta dose. Forti piogge fanno morti in Bolivia (Di sabato 25 dicembre 2021) Almeno sei persone sono rimaste uccise in Niger in un doppio attacco da parte di presunti jihadisti. I fatti, hanno spiegato le autorità del Paese, sono avvenuti vicino alla frontiera con il Burkina Faso. Il Cile prevede di offrire una quarta dose del vaccino contro il coronavirus ai suoi cittadini. Il presidente Sebastian Pinera ha dichiarato giovedì che la quarta dose dovrebbe iniziare a febbraio. Le Forti piogge in Bolivia questo mese hanno ucciso almeno 12 persone, allagato i raccolti e danneggiato le strade. Al Libano serviranno “6 o 7 anni per uscire dalla crisi che sta attraversando“: lo ha scritto ... Leggi su strumentipolitici (Di sabato 25 dicembre 2021) Almeno sei persone sono rimaste uccise inin un doppioda parte di presunti jihadisti. I fatti, hanno spiegato le autorità del Paese, sono avvenuti vicinofrontiera con il. Ilprevede di offrire unadel vaccino contro il coronavirus ai suoi cittadini. Il presidente Sebastian Pinera ha dichiarato giovedì che ladovrebbe iniziare a. Leinquesto mese hanno ucciso almeno 12 persone,gato i raccolti e danneggiato le strade. Al Libano serviranno “6 o 7 anni per uscire dcrisi che sta attraversando“: lo ha scritto ...

