2021 | le foto di un anno indimenticabile

Leggi su panorama

(Di sabato 25 dicembre 2021) Sono stati 12 mesi traballanti, fatti di passi avanti e passi indietro, di aspettative realizzate e miraggi infranti, di sogni di gloria e bruschi risvegli. Iniziato nella speranza di una rapida sconfitta del Covid grazie ai vaccini arrivati in tempo record, ilsi è concluso con un colpo di coda dell’infezione e con la consapevolezza che i vaccini non sono la panacea che debellerà la pandemia in breve tempo. Nelnon sono mancate le notizie incoraggianti. Oltreoceano, il nuovo presidente statunitense, Joe Biden, ha promesso di impegnarsi per l’unità del Paese. Da noi è invece approdato a Palazzo Chigi Mario Draghi, considerato dai più il salvatore della patria. L'Italia, poi, ha assistito a un riscatto nazionale: tutto è cominciato il 24 maggio, con i Maneskin che htrionfato all’Eurovision Song Contest, poi sono arrivati ...