18 anziani da tutto il mondo raccontano le sfide delle loro vite, mentre il pontefice commenta da lontano. (Di sabato 25 dicembre 2021) Stories of a generation con Papa Francesco è un racconto poetico sulla terza età, come patrimonio umano da custodire e proteggere. Un progetto diventato prima un bestseller e poi testimonianza di vita e resilienza da oggi su Netflix. Con storie che diventano straordinarie nella loro assoluta normalità. Spunto di una riflessione spirituale. Protagonisti sono donne e uomini (over 70) da tutto il mondo che raccontano le loro esperienze esistenziali ad altrettanti giovani registi (under 30). In un intenso dialogo intergenerazionale con Papa Bergoglio, che ha accettato di partecipare al progetto solo ad una condizione: non essere il protagonista, ma un semplice intervistato come gli altri. La docuserie è diretta da Simona Ercolani e ispirata al libro del

