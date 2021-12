Zuppa di Porro 24 dicembre 2021

(Di venerdì 24 dicembre 2021)di. Chiusi per Feste? a seconda delle interpretazioni giornalistiche. Quel che è certo che mai ci sono stati tanti contagi. Drgahi si autocandidata e i giornali lo impallinano. Amato ci spera. Il ruolo più o meno unito del cdx. L’asse italo francese degli spendaccioni. Manca il gas arrivano gli americani. I sondaggi e la crescita di Lega e Forza Italia. Il terzo valico al 75 per cento. Auguri cari commensali #rassegnastampa24dic L'articolo proviene da Nicola

SulladiLuigi Bisignani scrive: "L'attuale Parlamento, poi, è come la Libia con i vari capataz che non controllano più le loro milizie". Ecco una descrizione convincente della realtà ...Sulladisi legge: "Eppure nonostante il suo spessore politico alla fine Macron ha molti difetti del suo piccolo imitatore di Rignano: innanzi tutto quello di puntare sull'idea di ...L’apertura quirinalizia di "nonno" Draghi, il reintegro dei grillini espulsi, la farsa delle auto euro4 bloccate mentre bruciamo carbone a go-go. Questo e altro nella zuppa di Porro del 23 dicembre 20 ...Questi giorni tra Natale e Capodanno possono essere considerati come una pausa dalle tavole mangerecce oppure la continuazione di cedere a tentazioni e peccati di gola. A voi la scelta!