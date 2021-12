Ziyech non convocato per la Coppa d’Africa, il Ct del Marocco: “Non permetterò a nessuno di rompere l’equilibrio” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il calciatore del Chelsea, Hakim Ziyech, non prenderà parte alla Coppa d’Africa con il Marocco. Il Ct della Nazionale, Vahid Halilhodzic, ha diramato la lista dei convocati e qui, contrariamente ad alcuni nomi già conosciuti in Italia come l’ex Inter Hakimi o il centrocampista della Fiorentina Amrabat, Ziyech non c’è. Ma il perché della convocazione? Presto detto. Il tutto è dovuto ad un precedente che aveva scosso tutto l’ambiente della Nazionale. In occasione di una gara estiva del Marocco, l’ex Ajax si era rifiutato di entrare in campo a gara iniziata per un presunto problema fisico. Un gesto che, evidentemente, il CT si è legato al dito e che non ha ancora perdonato. Ecco infatti le sue parole: “Gli equilibri del gruppo sono fragili, per due anni abbiamo fatto bene con questi ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il calciatore del Chelsea, Hakim, non prenderà parte allacon il. Il Ct della Nazionale, Vahid Halilhodzic, ha diramato la lista dei convocati e qui, contrariamente ad alcuni nomi già conosciuti in Italia come l’ex Inter Hakimi o il centrocampista della Fiorentina Amrabat,non c’è. Ma il perché della convocazione? Presto detto. Il tutto è dovuto ad un precedente che aveva scosso tutto l’ambiente della Nazionale. In occasione di una gara estiva del, l’ex Ajax si era rifiutato di entrare in campo a gara iniziata per un presunto problema fisico. Un gesto che, evidentemente, il CT si è legato al dito e che non ha ancora perdonato. Ecco infatti le sue parole: “Gli equilibri del gruppo sono fragili, per due anni abbiamo fatto bene con questi ...

LucaParry85 : Ziyech npn convocato per la coppa d'africa i problemi con il suo ct non sono risolti - sportli26181512 : Il ct del Marocco esclude Ziyech dalla Coppa d'Africa: 'Non permetto che rovini la squadra!': Il ct del Marocco Vah… - GoalItalia : Niente sconti: il Marocco esclude Ziyech dalla Coppa d'Africa dopo la rottura con Halilhodzic ? - RebicIsTheWay : @mohsospesa Su mazraoui non sapevo si fosse infortunato, però per ziyech potevano anche fare pace, non puoi lasciar… - limacchi : @_schiaffino__ Io volevo solamente un nuovo preparatore atletico (più Ziyech) siamo tra le squadre più giovani d'Eu… -