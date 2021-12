Zangrillo tuona | “Scienziati e giornalisti innamorati del Covid distruggono l’Italia”

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic – Piantarla con il clima di terrore e iniziare a guardare in faccia la realtà per quella che è davvero. Alberto, rara voce fuori dal coro della scienza dell’acquiescenza, stronca l’allarmismo diffuso sulla variante Omicron. Secondo il primario del reparto Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano, siamo infatti di fronte a una campagna politica e mediatica che genera soltanto un evitabile panico tra i cittadini italiani.: “Così ‘’ edel” “La gente sta a casa, ha paura ad andare nei negozi perché è stato detto e scritto che se si va fuori si prende la variante Omicron e si muore, invece è assolutamente falso”, ...

Albertopare non aver apprezzato le nuove strette messe in atto dal governo per far fronte al ...su Twitter. Poco prima lo sfogo era arrivato anche a Notizie.com , dove l'esperto ...... 'Quando il Paese sarà irrimediabilmente distrutto ne chiederemo ragione agli 'scienziati' e ai 'giornalisti innamorati del Covid',su Twitter.