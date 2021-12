Zangrillo: «Al Genoa serve una rivoluzione, con Spors si può fare. Su Sheva…» (Di venerdì 24 dicembre 2021) Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato a Sportweek della sua nuova esperienza alla guida del club ligure Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato a Sportweek della sua nuova esperienza alla guida del club ligure. 777 PARTNERS – «Dal primo momento con lui si e? instaurato un rapporto di confidenza nel pieno rispetto reciproco. Mi e? venuto spontaneo in uno scambio di messaggi whatsapp mandargli la foto della porta di casa mia dove, effettivamente, sopra l’ingresso campeggia lo scudo crociato simbolo di Genova, e quindi del Genoa, dipinto in tempi non sospetti, una ventina d’anni fa». NUOVI INVESTIMENTI SUL TERRITORIO – «Nessuno e? cosi? stupido da credere che a un certo punto non ci possa essere dietro anche l’interesse imprenditoriale, assolutamente legittimo, nonche? ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Alberto, presidente del, ha parlato a Sportweek della sua nuova esperienza alla guida del club ligure Alberto, presidente del, ha parlato a Sportweek della sua nuova esperienza alla guida del club ligure. 777 PARTNERS – «Dal primo momento con lui si e? instaurato un rapporto di confidenza nel pieno rispetto reciproco. Mi e? venuto spontaneo in uno scambio di messaggi whatsapp mandargli la foto della porta di casa mia dove, effettivamente, sopra l’ingresso campeggia lo scudo crociato simbolo di Genova, e quindi del, dipinto in tempi non sospetti, una ventina d’anni fa». NUOVI INVESTIMENTI SUL TERRITORIO – «Nessuno e? cosi? stupido da credere che a un certo punto non ci possa essere dietro anche l’interesse imprenditoriale, assolutamente legittimo, nonche? ...

Advertising

JungleCatIsHere : @azangrillo Non distragga i tifosi Pres. Zangrillo e pensi al #Genoa, che la #SerieB mi sembra che 'clinicamente es… - giorgiobaz76 : RT @azangrillo: Zangrillo: 'Ora curo il Genoa, in politica mai. Fare terrorismo sul Covid è fashion' - OneDria : Dio cane mi toccherebbe cuorare pure Zangrillo #Genoa - Energia__Pura : @Aure1970 Il Genoa è clinicamente vivo. Zangrillo - GiuseppeRinal43 : Calcio Genoa-Atalanta io tiferei per il Genoa perché Sevcenko mi è molto simpatico ed è stato un centravanti stella… -