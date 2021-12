WWE | Match disastroso a 205 Live necessario pesante editing per renderlo presentabile

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il secondodi Lash Legend in WWE non sembra essere andato molto bene. La wrestler di NXT, infatti, ha combattuto nell’edizione del 17 dicembre di 205, fidando la giapponese Sarray. Dopo l’esordio vittorioso contro Amari Miller, questo secondosembra essere andato particolarmente male. Lash ancora non pronta Ilè stato definito come uno dei peggioritelevisivi della WWE degli ultimi anni. Sembra che ilandato in onda, di soli tre minuti ed aspramente criticato sia stato solo una sintesi di unmolto più lungo. La colpa, secondo quanto riportato dal Wrestling Observer, sarebbe stata attribuita principalmente ai limiti della Legend, che ha costretto gli operatori WWE ad un accurato lavoro di taglia e cuci delle ...

...di diventare per la prima volta in carrieraChampion in occasione di Day 1 , PPV in programma sabato 1 gennaio, quando affronterà Big E, Seth Rollins e Bobby Lashley in un Fatal 4 Way...I segnali di una situazione borderline erano stati recapitati durante un live event dellain Texas dove Jeff ha lasciato ilin cui era convolto in condizioni apparentemente instabili. La ...Nel suo ultimo intervento online, lo storico writer di WWE e WCW ha voluto mettere i puntini sulle i della storyline che vede protagonisti il Phenomenal One della WWE ed Omos ...La WWE sta cercando di mettere in piedi una grandissima card per Day 1, ma purtroppo la federazione deve fare i conti con la pandemia da COVID. Dave Meltzer ha rivelato che a Day 1 doveva esserci Ridd ...