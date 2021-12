WWE | Kevin Owens smentisce il coinvolgimento della compagnia negli account Twitter delle Superstar

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ladi RAWha apparentemente smentito il rumor secondo cui la WWE gestirebbe gliper contoproprie. Giovedì scorso, un fan suha scritto “LeWWE non possono pubblicare i propri post sui social media”. In risposta,ha scritto “Oh m**da, non ho ricevuto il promemoria”. Oh shit, I guess I didn’t get the memo!(@FightFight) December 23, 2021 La risposta di Corey Graves Anche Corey Graves ha risposto al tweet, scrivendo “Questa è la mia scusa e non ho intenzione di cambiarla”. Si crede che la WWE gestisca personalmente soltanto gliFacebook dei suoi atleti, ...