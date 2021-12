Wall Street chiude al rialzo per il terzo giorno di fila (Di venerdì 24 dicembre 2021) Wall Street chiude in rialzo per la terza volta durante l’ultima seduta prima della pausa per le festività natalizie. Wall Street chiude in positivo per la terza sessione A quanto riporta Agi, è la terza sessione positiva per Wall Street, la Borsa di New York, che ha visto l’indice S&P 500 toccare un nuovo record. Per quanto riguarda il Dow Jones sale dello 0,65% a 35.950,56 punti, mentre il Nasdaq cresce dello 0,85% a 15.653,4 punti e l’indice S&P 500 aumenta dello 0,6% a 4.724,82 punti e chiude a un nuovo massimo storico, superando il record del 10 dicembre a 4.712,02. È il 68esimo record di chiusura per questo anno. Gli altri record nel corso degli anni sono stati 35 nel 2019 mentre 33 nel 2020. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021)inper la terza volta durante l’ultima seduta prima della pausa per le festività natalizie.in positivo per la terza sessione A quanto riporta Agi, è la terza sessione positiva per, la Borsa di New York, che ha visto l’indice S&P 500 toccare un nuovo record. Per quanto riguarda il Dow Jones sale dello 0,65% a 35.950,56 punti, mentre il Nasdaq cresce dello 0,85% a 15.653,4 punti e l’indice S&P 500 aumenta dello 0,6% a 4.724,82 punti ea un nuovo massimo storico, superando il record del 10 dicembre a 4.712,02. È il 68esimo record di chiusura per questo anno. Gli altri record nel corso degli anni sono stati 35 nel 2019 mentre 33 nel 2020. ...

Advertising

AmosAjl : RT @paradisoa1: Noi che a Napoli contrattiamo sul prezzo delle vongole e del pesce nei giorni ante Vigilia possiamo tranquillamente confron… - niccobiancalani : @Mattb973 @Cartabellotta Chi viene contagiato dalla variante Omicron ha il 70-80% in meno di possibilità rispetto a… - zan__zara : Ho rivisto The wolf of wall street per l'ennesima volta mentre facevo una specie di 'albero di natale'. È davvero b… - telodogratis : Wall Street sale per il terzo giorno di fila - DividendProfit : Wall Street, l’andamento nella seduta del 23 dicembre 2021 -