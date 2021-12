Vuoi assaggiare quello che vedi sullo schermo? Basta leccarlo | la folle idea che arriva da oriente

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 24 dicembre 2021) La nuova frontiera delle stranezze, questa volta ha preso alla lettera la frase “si mangia anche con gli occhi”. Si lecca loe si sentono i sapori visti sul TV, che sia una torta o un pollo arrosto. Il merito va a queste miscele spruzzate su una pellicola che riveste il display. Utile forse anche come applicazione nei metaversi, ma diciamocelo, in tempo Covid meglio non andare in giro a leccare elettrodomestici. Studentessa dimostra come funziona il meccanismo – Computermagazine.itUn professore universitario giapponese avrà pensato “buono quel pollo!magari potessi mangiarmelo” prima di ha creare il TTTV, “Taste The TV“, unoche si può leccare per poter sentire il sapore dei cibi che vengono visualizzati su di esso, e tutto attraverso le proprie papille gustative. Homei Miyashita, il suo creatore, ha lavorato in solitaria alla ...