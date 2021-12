Volley, si gioca a Santo Stefano! Superlega in campo, A1 femminile cancellata: calendario partite, orari, tv (Di venerdì 24 dicembre 2021) La pallavolo non si ferma durante le festività natalizie e tornerà subito in campo a Santo Stefano, come ormai tradizione. Ci aspetta una domenica 26 dicembre davvero ricchissima con ben cinque partite di Superlega (il massimo campionato italiano di Volley maschile), mentre la Serie A1 femminile non giocherà poiché l’intera giornata è stata rinviata a causa delle positività al Covid-19. Il torneo riservato agli uomini potrà fare affidamento su quattro match validi per la prima giornata del girone di ritorno ovvero Civitanova-Padova, Cisterna-Perugia, Verona-Trento e Modena-Monza, oltre al recupero di una sfida del girone d’andata (Piacenza-Vibo Valentia). Il programma della Superlega è in modalità spezzatino, aperto da Civitanova-Padova alle ore 15.30 e chiuso alle ore ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) La pallavolo non si ferma durante le festività natalizie e tornerà subito inStefano, come ormai tradizione. Ci aspetta una domenica 26 dicembre davvero ricchissima con ben cinquedi(il massimo campionato italiano dimaschile), mentre la Serie A1non giocherà poiché l’intera giornata è stata rinviata a causa delle positività al Covid-19. Il torneo riservato agli uomini potrà fare affidamento su quattro match validi per la prima giornata del girone di ritorno ovvero Civitanova-Padova, Cisterna-Perugia, Verona-Trento e Modena-Monza, oltre al recupero di una sfida del girone d’andata (Piacenza-Vibo Valentia). Il programma dellaè in modalità spezzatino, aperto da Civitanova-Padova alle ore 15.30 e chiuso alle ore ...

