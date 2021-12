Volley, si gioca a Santo Stefano! Superlega e A1 femminile: calendario partite, orari, tv (Di venerdì 24 dicembre 2021) La pallavolo non si ferma durante le festività natalizie e tornerà subito in campo a Santo Stefano, come ormai tradizione. Ci aspetta una domenica 26 dicembre davvero ricchissima con ben cinque partite di Superlega (il massimo campionato italiano di Volley maschile) e quattro incontri di Serie A1 femminile. Il torneo riservato agli uomini potrà fare affidamento su quattro match validi per la prima giornata del girone di ritorno ovvero Civitanova-Padova, Cisterna-Perugia, Verona-Trento e Modena-Monza, oltre al recupero di una sfida del girone d’andata (Piacenza-Vibo Valentia). Tra le donne, invece, ultima giornata del girone d’andata con cinque incroci assolutamente da non perdere. Novara affronterà Chieri nel derby piemontese, derby toscano rovente tra Firenze e Scandicci, Casalmaggiore farà visita a ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) La pallavolo non si ferma durante le festività natalizie e tornerà subito in campo aStefano, come ormai tradizione. Ci aspetta una domenica 26 dicembre davvero ricchissima con ben cinquedi(il massimo campionato italiano dimaschile) e quattro incontri di Serie A1. Il torneo riservato agli uomini potrà fare affidamento su quattro match validi per la prima giornata del girone di ritorno ovvero Civitanova-Padova, Cisterna-Perugia, Verona-Trento e Modena-Monza, oltre al recupero di una sfida del girone d’andata (Piacenza-Vibo Valentia). Tra le donne, invece, ultima giornata del girone d’andata con cinque incroci assolutamente da non perdere. Novara affronterà Chieri nel derby piemontese, derby toscano rovente tra Firenze e Scandicci, Casalmaggiore farà visita a ...

