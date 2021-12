Volley, giovani d’oro! L’Italia sul tetto d’Europa e il capolavoro di Fefé De Giorgi – VIDEO (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dalla sconfitta bruciante di Tokyo al trionfo europeo di Katowice il passo è brevissimo per la Nazionale azzurra di Volley maschile che, con Fefè De Giorgi in panchina e un manipolo di giovani in campo, ribalta l’andamento di un’estate fino a quel momento da dimenticare e apre un nuovo ciclo, si spera, pieno di grandi soddisfazioni per il Volley azzurro. L’Italia il 19 settembre ha vinto gli Europei 2021 di Volley maschile: Campioni d’Europa per la settima volta nella storia, a sedici anni di distanza dall’ultima volta. Una Nazionale da brividi, messa in piedi soltanto due settimane fa dal demiurgo Fefé De Giorgi. Un gruppo giovane, che doveva aprire pian piano un nuovo ciclo verde per guardare al futuro. Una squadra, nel vero senso ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dalla sconfitta bruciante di Tokyo al trionfo europeo di Katowice il passo è brevissimo per la Nazionale azzurra dimaschile che, con Fefè Dein panchina e un manipolo diin campo, ribalta l’andamento di un’estate fino a quel momento da dimenticare e apre un nuovo ciclo, si spera, pieno di grandi soddisfazioni per ilazzurro.il 19 settembre ha vinto gli Europei 2021 dimaschile: Campioniper la settima volta nella storia, a sedici anni di distanza dall’ultima volta. Una Nazionale da brividi, messa in piedi soltanto due settimane fa dal demiurgoDe. Un gruppo giovane, che doveva aprire pian piano un nuovo ciclo verde per guardare al futuro. Una squadra, nel vero senso ...

Advertising

PicenoTime : Offida, Marche International Volley Cup rinviato dopo aumento contagi Covid tra i giovani - GdB_it : Volley U15, il Valtrompia affonda l’Atlantide e passa il turno - MilleniumBS : Niente 'boxing day' in campo per le Leonesse, la gara con la Futura Volley Giovani Busto Arsizio è rimandata a data… - egorifera : 2: Trentino Volley Già ci spostiamo in ambito pallavolistico citando Trento. Loro sono sempre stati una mia simpat… - Beejoy_Volley : RT @thevolleynews: Takahashi si presenta: 'Ishikawa è il mio modello. Perchè Padova? Punta sui giovani' - -