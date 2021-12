Volley femminile, Serie A1: rinviata la giornata del 26 dicembre. Niente partite a Santo Stefano causa Covid (Di venerdì 24 dicembre 2021) La 13ma giornata della Serie A1 di Volley femminile, originariamente programmata per domenica 26 dicembre, è stata rinviata nella sua interezza. A Santo Stefano non si scenderà in campo. Una brutta botta per quella che ormai era diventata una tradizione consolidata della pallavolo alle nostre latitudini. La motivazione è legata al numero sempre più crescente di positività al Covid-19 riscontrate all’interno delle varie squadre: nel corso di questa settimana si sono susseguiti i vari rinvii e, con ormai soltanto due incontri rimasti in programma alla vigilia di Natale (sulle sette complessive), la Lega Volley femminile ha optato per il posticipo in massa, a data da definire, dell’ultima ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 dicembre 2021) La 13madellaA1 di, originariamente programmata per domenica 26, è statanella sua interezza. Anon si scenderà in campo. Una brutta botta per quella che ormai era diventata una tradizione consolidata della pallavolo alle nostre latitudini. La motivazione è legata al numero sempre più crescente di positività al-19 riscontrate all’interno delle varie squadre: nel corso di questa settimana si sono susseguiti i vari rinvii e, con ormai soltanto due incontri rimasti in programma alla vigilia di Natale (sulle sette complessive), la Legaha optato per il posticipo in massa, a data da definire, dell’ultima ...

