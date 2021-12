Volkswagen ID.Buzz - Un teaser svela nuovi dettagli - VIDEO (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Volkswagen tiene viva l'attenzione sull'evoluzione della sua gamma elettrica presentando un nuovo teaser dell'ID.Buzz. La multispazio a batterie è già stata mostrata per intero lo scorso novembre con una camuffatura applicata alla carrozzeria: nelle nuove immagini si intravedono altri dettagli, come i gruppi ottici, i Led diurni estesi fino alla mascherina centrale e l'andamento del frontale, particolarmente corto per via dell'assenza del motore endotermico. Piattaforma Meb allungata. L'ID.Buzz non è solo un nuovo esponente della famiglia ID, ma anche un modello pensato da anni come erede spirituale dei pulmini Volkswagen, derivati a loro volta dalla meccanica del Maggiolino. L'elettrica, che sarà declinata anche in una variante commerciale, sfrutterà una versione a passo lungo ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 24 dicembre 2021) Latiene viva l'attenzione sull'evoluzione della sua gamma elettrica presentando un nuovodell'ID.. La multispazio a batterie è già stata mostrata per intero lo scorso novembre con una camuffatura applicata alla carrozzeria: nelle nuove immagini si intravedono altri, come i gruppi ottici, i Led diurni estesi fino alla mascherina centrale e l'andamento del frontale, particolarmente corto per via dell'assenza del motore endotermico. Piattaforma Meb allungata. L'ID.non è solo un nuovo esponente della famiglia ID, ma anche un modello pensato da anni come erede spirituale dei pulmini, derivati a loro volta dalla meccanica del Maggiolino. L'elettrica, che sarà declinata anche in una variante commerciale, sfrutterà una versione a passo lungo ...

