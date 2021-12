Vlahovic nell’elite del calcio europeo | nel 2021 è secondo solo a Lewandowski

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 dicembre 2021) L’attaccante della Fiorentina, Dusan, entrato prepotentemente nelle gerarchie della viola un paio di stagioni fa, è ormai diventato la punta di diamante del club toscano. Il serbo, infatti, è riuscito in breve tempo ad imporsi a suon di reti, prima nelle idee di gioco di Giuseppe Iachini e poi in quelle di Vincenzo Italiano, divenendo assolutamente imprescindibile in ogni partita. Nei top 5 campionati europei il numero 9 viola si è issato sino alposto nella classifica marcatori dell’anno solare con 33 gol, restando alle spalle deled inarrivabile Robert, autore dell’ennesima fenomenale stagione dal punto di vista realizzativo. Dietro a, però, sono rimasti bomber del calibro di Erling Braut Haaland, Karim Benzema, Lionel Messi, Mohamed Salah e Cristiano ...