Vita reale e serie tv. Tra Cina e Taiwan è (anche) guerra di spie (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tra Cina e Taiwan è una guerra anche di spie. Nei giorni scorsi Reuters ha raccontato che perfino i protocolli di sicurezza della presidente Taiwanese Tsai Ing-wen sono stati violati dalle spie cinesi che negli ultimi decenni si sono infiltrate nell'esercito di Taiwan per ottenere dettagli sulla pianificazione della difesa dell'isola e minacciare i suoi leader. Poche ore dopo quel lungo e dettagliato articolo dell'agenzia Reuters, il Global Times, megafono in lingua inglese della propaganda del Partito comunista cinese, ha publicato un articolo dedicato a una serie trasmessa dalla tv di Stato che sta spopolando in Cina, il cui titolo in italiano sarebbe "Nemico". Dà "uno strumento utile alla gente comune per aumentare ...

