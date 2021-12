VIDEO | IL NAPOLI METTE KUMBULLA NEL MIRINO! (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il NAPOLI deve sostituire la partenza di Manolas e l’assenza di Koulibaly in difesa. I soli Rrahmani e Juan Jesus ad oggi sono gli unici centrali presenti in squadra. Giuntoli pensa anche al centrale della Roma, finito ai margini della squadra. #KUMBULLA #sscNAPOLI #forzaNAPOLI ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3hbcynr » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ildeve sostituire la partenza di Manolas e l’assenza di Koulibaly in difesa. I soli Rrahmani e Juan Jesus ad oggi sono gli unici centrali presenti in squadra. Giuntoli pensa anche al centrale della Roma, finito ai margini della squadra. ##ssc#forzaISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3hbcynr » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Advertising

sscnapoli : ?? Il Calendario Ufficiale 2022 della SSC Napoli è in edicola ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ??Visita i nostri Store a Napoli per regalare un Natale azzurro ?? ?? Stazione Centrale - piano terra - Piazza Gariba… - acmilan : ?? 'We are working with confidence and intensity' Kalulu's thoughts as #MilanNapoli draws closer ?? 'Ci prepariamo… - Tg1Rai : A #Napoli è caccia ai rapinatori che ieri sera hanno ucciso il titolare di una pescheria. L'uomo aveva cercato di m… - corrmezzogiorno : #Napoli Video |Covid, tornano le file per i tamponi -