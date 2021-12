Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2021 ore 15:30 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Viabilità DEL 24 DICEMBRE 2021 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A1 FIRENE Roma. CHIUSA TRA IL BIVIO PER LA A24 Roma-TERAMO E LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD, VERSO FIRENZE, È STATA DISPOSTA LA CHIUSURA DEL TRATTO A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN CAMION ALL’ALTEZZA DEL KM 539+800 CHE TRASPORTAVA BOVINI. IN DIREZIONE SUD, VERSO NAPOLI, SI SEGNALANO 5 KM DI CODA. SULLA A24 Roma-TERAMO È STATO CHIUSO IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE. CODE SULLA A1 Roma NAPOLI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD AL BIVIO PER ANAGNI SI STA IN CODA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DAL RACCORDO ALL’INNESTO CON LA A1 SUL RACCORDO ANULARE ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021)DEL 24 DICEMBREORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1 FIRENE. CHIUSA TRA IL BIVIO PER LA A24-TERAMO E LA DIRAMAZIONE DINORD, VERSO FIRENZE, È STATA DISPOSTA LA CHIUSURA DEL TRATTO A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN CAMION ALL’ALTEZZA DEL KM 539+800 CHE TRASPORTAVA BOVINI. IN DIREZIONE SUD, VERSO NAPOLI, SI SEGNALANO 5 KM DI CODA. SULLA A24-TERAMO È STATO CHIUSO IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE. CODE SULLA A1NAPOLI DALLA DIRAMAZIONESUD AL BIVIO PER ANAGNI SI STA IN CODA ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD DAL RACCORDO ALL’INNESTO CON LA A1 SUL RACCORDO ANULARE ...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in viale dei Colli Portuensi e via di Bravetta - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in viale Trastevere - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via dei Castani - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2021 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #24-12-2021… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2021 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #24-12-2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 24 - 12 - 2021 ore 12:30 VIABILITÀ DEL 24 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI IN QUESTO GIORNO DI ...INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA LUNGHE CODE IN AUMENTO SULL AUTOSTRADA A1 ROMA ...

Sommariva del Bosco: scavi e disagi al traffico anche nelle festività ...e ottenuto dal Comune altri divieti impattanti sulla viabilità. In particolare è prevista l'applicazione della circolazione a senso unico alternato in via Vittorio Emanuele II, tratto tra piazza Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2021 ore 09:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 24 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI IN QUESTO GIORNO DI ...INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA LUNGHE CODE IN AUMENTO SULL AUTOSTRADA A1......e ottenuto dal Comune altri divieti impattanti sulla. In particolare è prevista l'applicazione della circolazione a senso unico alternato in via Vittorio Emanuele II, tratto tra piazza...