Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2021 ore 12:30 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Viabilità DEL 24 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI IN QUESTO GIORNO DI VIGILIA DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA LUNGHE CODE IN AUMENTO SULL AUTOSTRADA A1 Roma NAPOLI PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA L EUSCITE VALMONTONE E COLLEFERRO VERSO NAPOLI SI SEGNALANO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL NODO CON L’A24 Roma TERAMO CON CODE A TRATTI INTERESSANO ANCHE LA DIRAMAZIONE Roma SUD RIMANIAMO SEMPRE SULL A1 Roma FIRENZE AL MOMENTO SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO TRA GUIDONIA MONTECELIO E LO SVINCOLO CON LA DIRAMAZIONE Roma NORD IN DIREZIONE DI FIRENZE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER CURIOSI SEMPRE SULL A ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021)DEL 24 DICEMBREORE 12.20 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI IN QUESTO GIORNO DI VIGILIA DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLAIN APERTURA LUNGHE CODE IN AUMENTO SULL AUTOSTRADA A1NAPOLI PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA L EUSCITE VALMONTONE E COLLEFERRO VERSO NAPOLI SI SEGNALANO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL NODO CON L’A24TERAMO CON CODE A TRATTI INTERESSANO ANCHE LA DIRAMAZIONESUD RIMANIAMO SEMPRE SULL A1FIRENZE AL MOMENTO SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO TRA GUIDONIA MONTECELIO E LO SVINCOLO CON LA DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONE DI FIRENZE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER CURIOSI SEMPRE SULL A ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 24 - 12 - 2021 ore 10:30 VIABILITÀ DEL 24 DICEMBRE 2021 ORE 10.20 MARCO CILUFFO BENTROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO SULL AUTOSTRADA A1 FIRENZE ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24 - 12 - 2021 ore 11:30 VIABILITÀ DEL 24 DICEMBRE 2021 ORE 11.20 MARCO CILUFFO BENTROVATI E BUONA VIGILIA DI NATALE DA MARCO ...DI ASTRAL INFOMOBILITA A TUTTI GLI AMICI ALL' ASCOLTO IN APERTURA SULL' AUTOSTRADA FIRENZE ROMA UN ...

