Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2021 ore 09:45 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Viabilità DEL 24 DICEMBRE 2021 ORE 09.35 MARCO CILUFFO BENTROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLA Regione Lazio AGGIORNAMENTO SULL AUTOSTRADA A1 FIRENZE Roma SONO 10 I KM DI CODA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO AL KM 428 A SEGUITO DI TAMPONAMENTO TRA DUE MEZZI PESANTI SIAMO TRA LE USCITE TRA CHIUSI E ORVIETO TRAFFICO AL MOMENTO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA. IN ALTERNATIVA PER CHI VIAGGIA DA MILANO VERSO Roma, SI CONSIGLIA DI USCIRE A VALDICHIANA, PERCORRERE IL RACCORDO SIENA – BETTOLLE E RIENTRARE IN AUTOSTRADA AD ORTE. SCENDENDO SEMPRE SULL A1 UN ALTRO INCIDENTE È SEGNALATO TRA VALMONTONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE DI NAPOLI ALTRE CODE SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA AURELIA TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ...

