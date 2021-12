“Vi racconto il carcere e la prima notte ai domiciliari”: parla l’avvocato di Massimo Ferrero (Di venerdì 24 dicembre 2021) “In carcere è stato trattato benissimo. Ha detto che di San Vittore non può che parlare bene. Certo, si resta traumatizzati perché comunque è un carcere. Mi ha detto di aver incontrato un sacco di delinquenti, gente matta. Ma la polizia penitenziaria lo ha molto tutelato.” A parlare è Pina Tenga, avvocato di Massimo Ferrero. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Inè stato trattato benissimo. Ha detto che di San Vittore non può chere bene. Certo, si resta traumatizzati perché comunque è un. Mi ha detto di aver incontrato un sacco di delinquenti, gente matta. Ma la polizia penitenziaria lo ha molto tutelato.” Are è Pina Tenga, avvocato di. L'articolo proviene da Inews.it.

