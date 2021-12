Variante Omicron ed efficacia vaccini | cosa si sa al momento

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Lasi è diffusa, dopo solo poche settimane dalla prima individuazione, in circa 70 paesi. Pare ormai certo che sia principalmente la mutazione a trainare la cosiddetta quarta ondata di contagi a livello più o meno globale. Ifunzionano anche contro questa versione del coronavirus? ? La mutazione del Sars Cov 2 è stata avvistata per la prima volta solo un mese fa: gli studi sulle sue caratteristiche sono ancora in una fase preliminare. D’altra parte, si cominciano a sommare le evidenze scientifiche che suggeriscono una sua maggiore capacità di trasmissione (forse è doppiamente più veloce dellaDelta). Difficile dire, invece, se sia più pericolosa, ovvero se sia in grado di causare forme più severe di Covid. Le prime ricerche collegavano l’infezione allo ...

ladyonorato : Se “non ci sono certezze” sulla maggiore o minore aggressività e letalità della variante #Omicron, perché si sta se… - RobertoBurioni : La variante Alfa (inglese) è un virus diverso dall'originale. Delta è un virus diverso da Alfa. Omicron è diverso… - emenietti : i vaccini salvano vite. - wijkbewoner : RT @RadioGenova: Sudafrica, cittadini terrorizzati dalla variante Omicron. Johannesburg 22/12/21. - Claudia_2774 : RT @molumbe: Solo facendola girate la variante Omicron può dare scacco matto alla Delta e trasformare il covid in malattia endemica. -

Questa misura è stata adottata per spingere sulle terze dosi che sono considerato il nuovo argine contro la. Nel decreto di Natale, per la stessa ragione, è stato ridotto il tempo ...Le autorità sanitarie britanniche sostengono che il rischio di essere ricoverati a causa dellaè fino al 70% inferiore rispetto allaDelta. Di fronte a persone vaccinate, ...Obbligo vaccinale o di buonsenso. Non si ama il politically correct, men che meno sul Coronavirus. Correva l'anno 2020 d.c., ...Questa misura è stata adottata per spingere sulle terze dosi che sono considerato il nuovo argine contro la variante Omicron. Nel decreto di Natale, per la stessa ragione, è stato ridotto il tempo che ...