Vangelo del giorno: Luca 1,67-79 – Audio e commento Papa Francesco (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lo spunto dal Vangelo di oggi 24 Dicembre 2021, Venerdì: “Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo”. “Stanotte, anche noi saliamo a Betlemme per scoprirvi il mistero del Natale. Betlemme: il nome significa casa del pane. In questa “casa” il Signore dà oggi appuntamento all’umanità. Betlemme è la svolta L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lo spunto daldi oggi 24 Dicembre 2021, Venerdì: “Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo”. “Stanotte, anche noi saliamo a Betlemme per scoprirvi il mistero del Natale. Betlemme: il nome significa casa del pane. In questa “casa” il Signore dà oggi appuntamento all’umanità. Betlemme è la svolta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

antoniospadaro : #Dio non è un motore immobile. Non è un orologiaio che fa girare le cose del mondo per il verso giusto. Dio ci visi… - antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: “In dialogo con il Vangelo”, catechesi sul Natale del Signore. Ore 21.15 in diretta YouTube: - VailatiSergio : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 24 dicembre 2021. - spalatroantonio : L'oggetto primario della mortificazione è il piacere, mortificare il piacere. Non 'dar morte', ma frenare, governar… - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - Una visita discreta... comunione con ogni umano e farci gustare la sua presenza perché il Dio l… -