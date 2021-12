Vade retro Satana | il Papa toglie lo stipendio alle famiglie no vax

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Dal “chi è senza peccato scagli la prima pietra” al pugno duro contro i no vax il passo è breve. E ieri, proprio alla vigilia del Natale dove dovremmo essere tutti più buoni, il Vaticano ha emesso le nuove direttive per arginare la pandemia da coronavirus. Misure ferree, firmate dal segretario di Stato Pietro Parolin, e che mettono nel mirino chi non si è ancora immunizzato. I dipendenti no vax della Santa Sede, oltre a non potersi presentare al lavoro, vedrannorsi dalanche lo. Si salvano E la qui la cosa si fa interessante. Perché passi pure picchiare duro contro i non vaccinati, ma che il Vaticano vada a colpire anche i soldini diretti alla famiglia, e magari ai pargoli, fa davvero specie. “Considerati il perdurare e l’aggravarsi dell’attuale situazione di emergenza sanitaria”, ha detto ieri Parolin, il ...

