Vaccino | dal 27 dicembre terza dose anche per i giovanissimi Ecco a chi è riservato

Roma. Come anticipato, è arrivato ufficialmente il via libera della riduzione da 5 a 4 mesi della dose booster per fronteggiare il dilagare dei contagi causati dalla variante Omicron. Il ministero della Salute ha, infatti, emesso la circolare a firma di Gianni Rezza, con una nota allegata sottoscritta anche da Franco Locatelli, Silvio Brusaferro e Nicola Magrini, con la quale di da' l'avvio alle terza dose a 4 mesi le cui modalità di 'start' saranno decise dal Commissario Figliuolo. Leggi anche: Vaccino Johnson&Johnson per richiamo e dose booster: cosa sappiamo, effetti collaterali, sintomi e consigli terza dose anche per i più giovani Al via dal 27 dicembre terza ...

