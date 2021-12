Vaccini in Toscana: dal 27 dicembre terza dose per 16 e 17enni (cliccare qui per prenotare) (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dal pomeriggio del 27 dicembre, in Toscana, sarà possibile prenotare sul portale della Regione (https://prenotavaccino.sanita.Toscana.it/) la terza dose booster (di richiamo) per tutti i giovani tra i 16-17 anni. Per quanto riguarda gli adolescenti più fragili (con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti) l'estensione interesserà anche la fascia 12-15, quindi a partire dai 12 anni in su L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dal pomeriggio del 27, in, sarà possibilesul portale della Regione (https://prenotavaccino.sanita..it/) labooster (di richiamo) per tutti i giovani tra i 16-17 anni. Per quanto riguarda gli adolescenti più fragili (con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti) l'estensione interesserà anche la fascia 12-15, quindi a partire dai 12 anni in su L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Vaccini in Toscana: dal 27 dicembre terza dose per 16 e 17enni (cliccare qui per prenotare) - SIENANEWS : Covid, 315 nuovi casi in provincia, 101 a Siena. Vaccini, dal 27 dicembre terze dosi prenotabili per chi ha 16-17 a… - giancarloperazz : Mi chiedevo, ma i produttori dei famigerati 'vaccini' hanno rimborsato gli acquirenti dopo che si è scoperto che i… - AnsaToscana : Vaccini: Toscana, prenotazioni 3/a dose giovani 16-17 anni. Dal pomeriggio del 27 dicembre, su portale Regione #ANSA - iltirreno : Anche la Toscana (dal 27 dicembre) apre le prenotazioni per i giovani -