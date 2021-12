Vaccini, in Italia ci sono ancora 5,7 milioni di over 12 che non hanno ricevuto nemmeno una dose – Il report del governo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Pubblicato il report settimanale del governo sull’avanzamento della campagna vaccinale in Italia. Ci sono ancora 5.683.275 persone con più di 12 anni in tutto il Paese che non si sono volute vaccinare. Tra queste, una buona parte ha un’età compresa tra i 40 e i 49 anni: sono 1.221.454. In termini assoluti, anche la fetta di popolazione compresa tra i 50 e i 59 anni mostra numeri elevati di persone che hanno rifiutato il farmaco anti Covid: sono 1.038.570. Tuttavia, considerando la quota di non vaccinati in termini percentuali, è la fascia 12-19 anni a primeggiare per numero di persone che non sono ancora andate nei centri vaccinali per ricevere quantomeno la prima dose: una quota pari ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 dicembre 2021) Pubblicato ilsettimanale del gno sull’avanzamento della campagna vaccinale in. Ci5.683.275 persone con più di 12 anni in tutto il Paese che non sivolute vaccinare. Tra queste, una buona parte ha un’età compresa tra i 40 e i 49 anni:1.221.454. In termini assoluti, anche la fetta di popolazione compresa tra i 50 e i 59 anni mostra numeri elevati di persone cherifiutato il farmaco anti Covid:1.038.570. Tuttavia, considerando la quota di non vaccinati in termini percentuali, è la fascia 12-19 anni a primeggiare per numero di persone che nonandate nei centri vaccinali per ricevere quantomeno la prima: una quota pari ...

